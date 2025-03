Syriens Übergangsführung verkündet Ende von Militäreinsatz

Die mutmaßlichen Massaker lösten international Empörung aus. US-Außenminister Marco Rubio machte "radikale islamistische Terroristen" dafür verantwortlich.

Damaskus/Wien. Nach tagelangen Kämpfen mit mutmaßlichen Massakern an hunderten Zivilisten in der Küstenregion im Westen Syriens hat die islamistisch geführte Übergangsregierung den dortigen Militäreinsatz für beendet erklärt. Der Einsatz sei "erfolgreich" verlaufen, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur SANA. Alle Ziele seien erreicht, der "Militäreinsatz" werde daher eingestellt.

Es sei den Einsatzkräften "gelungen (...), die Angriffe der Überreste des gestürzten Regimes und seiner Offiziere abzuwehren" und diese aus "entscheidenden" Orten zu vertreiben, fügte der Ministeriumssprecher hinzu. Die Kräfte hätten "alle Sicherheitszellen und Regimeüberbleibsel" in Städten wie Latakia und in der Provinz Tartus "neutralisiert".

Weiter erklärte der Sprecher, die "Sicherheitsapparate" würden weiter daran arbeiten, die "Stabilität zu gewährleisten" und "die Sicherheit der Bewohner sicherzustellen". Pläne für einen etwaigen "weiteren Kampf" gegen die "Überreste des gestürzten Regimes" und zur "Eliminierung jeglicher künftiger Gefahren" lägen vor.

Das syrische Präsidialamt setzte nach eigenen Angaben eine "unabhängige" Untersuchungskommission ein, welche "die Übergriffe auf Zivilisten untersuchen und die Verantwortlichen identifizieren" soll.

Tagelang ungezügelte Gewalt

In den an der Mittelmeerküste gelegenen Provinzen Syriens hatten am Donnerstag Gefechte zwischen Kämpfern der neuen islamistischen Führung und Anhängern des gestürzten Machthabers Bashar al-Assad begonnen. Am Freitag startete die neue Führung in Damaskus einen Großeinsatz gegen "die Überreste von Assads Milizen und deren Unterstützer".

Bei den Kämpfen wurden nach Angaben der in London ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sowohl aufseiten der Einsatzkräfte der neuen Machthaber als auch der Assad-treuen Verbände zahlreiche Menschen getötet. Der Beobachtungsstelle zufolge wurden aber auch mindestens 973 Zivilisten getötet, insbesondere Angehörige der alawitischen Minderheit, der auch Ex-Machthaber Assad angehört.

Internationale Empörung und Sorge

Die mutmaßlichen Massaker lösten international Empörung aus. US-Außenminister Marco Rubio machte "radikale islamistische Terroristen" dafür verantwortlich. Frankreichs Außenminister Jean-Noel Barrot forderte, die Verantwortlichen für die Morde müssten bestraft werden. Auch das deutsche Außenministerium forderte die Übergangsregierung auf, "die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen". Die russische Regierung rief dazu auf, die Gewalt so schnell wie möglich zu beenden.

Kämpfer unter Führung der islamistischen HTS-Miliz hatten am 8. Dezember Damaskus erobert und die jahrzehntelange Unterdrückerherrschaft Assads sowie den 2011 begonnenen Bürgerkrieg beendet, der ins verbündete Russland floh. Seit ihrer Machtübernahme hat die neue syrische Führung unter Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa wiederholt versichert, die Minderheiten im Land schützen zu wollen. Die HTS (Hayat Tahrir al-Sham) ist aus der Al-Nusra-Front hervorgegangen, dem syrischen Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida. Den Bürgerkrieg ausgelöst hatten Massenproteste gegen Assads Folterregime, die dieser blutig niederschlagen ließ.

Verstärkte Nothilfe von Ärzte ohne Grenzen angesprungen

Nach der Gewalteskalation hat die NGO Ärzte ohne Grenzen (MSF) mit der Lieferung medizinischer Hilfsgüter an Krankenhäuser in den betroffenen Kampfgebieten begonnen. Darunter sind sogenannte Trauma-Kits für wirksame Erste Hilfe in besonders schwierigen Situationen. Die Hilfsorganisation eröffnet laut einer Aussendung zudem ein Projekt zur Unterstützung der Notaufnahme des Spitals in Tartus, um Medikamente und Schulungen für den Umgang mit einem möglichen Massenansturm von Verletzten bereitzustellen.

Die Syrien-Expertin Kristin Helberg sprach am Montag im Live-Gespräch mit dem "Mittagsjournal" des ORF-Radios Ö1 mangels Bestätigung für eine Einstellung der Kämpfe von der "Hoffnung, dass diese akute Gewalt und diese Massaker jetzt einmal unter Kontrolle" seien. Es gebe etwa Berichte, wonach sich Frauen und Kinder nach wie vor in den Wälder und Bergen um die Hafenstadt versteckten.

Zum Ablauf der Ereignisse schilderte Helberg, dass zunächst Pro-Assad-Kräfte in einer konzertierten Aktion die Sicherheitskräfte der neuen Machthaber an mehr als 40 Stellen angegriffen hätten. Die Folge: mehr als 100 Tote aufseiten der Regierungskräfte. Dies sei in Damaskus als Umsturzversuch interpretiert worden. Die darauffolgende Mobilisierung der Regierung sei außer Kontrolle geraten. Tausende Bewaffnete machten sich auf den Weg, hielten sich der Expertin zufolge aber nicht an Befehle und Anordnungen. So sei es zu den Massakern gekommen. Zugleich sorgten viele Falschmeldungen in den Sozialen Medien für Aufruhr und Unklarheit.

Laut Helberg kommen für die Exzesse drei Gruppen auf Regierungsseite infrage: 1. "Radikale" bei den neuen Sicherheitskräften, die Rache am früheren Regime üben wollen. 2. heimische und ausländische Jihadisten, denen Sharaa zu gemäßigt agiert. 3. Mitglieder der von der Türkei finanzierten Syrische Nationalarmee (SNA), die bereits für Massaker an syrischen Kurden verantwortlich zeichnet. "Die Führung in Damaskus müsste alle ausschließen", die an den jüngsten Massakern an den Alawiten beteiligt waren, so das Fazit Helbergs.

Meri Disoski, die außen- und europapolitische Sprecherin der Grünen, formulierte Helbergs Analyseergebnis in einer Aussendung als Forderung. Außerdem verlangte Disoski die "Schaffung einer unabhängigen UN-Untersuchungskommission".