USS Gerald Ford
Kampfjets an Bord

Teuerstes US-Kriegsschiff der Welt auf dem Weg in NATO-Region

29.09.25, 18:09
Der größte und teuerste Flugzeugträger der Welt, die USS Gerald R. Ford, soll Anfang Oktober vor Mallorca eintreffen. Geplant sind Übungs-Missionen mit Kampfjets, die im NATO-Luftraum operieren. 

Nach Informationen der "Mallorca Zeitung" wird die USS Gerald R. Ford, Flaggschiff der US-Marine, vom 3. bis 8. Oktober in der Bucht von Palma erwartet. Die spanischen Behörden sind über den geplanten Besuch informiert.

Bomben abgeworfen

Bereits vergangene Woche starteten von dem Flugzeugträger erstmals Kampfflugzeuge zu Übungsmissionen im finnischen Meerbusen. F/A-18-Jets legten rund 1.600 Kilometer zurück, warfen Bomben in einem finnischen Übungsgebiet ab und kehrten anschließend an Bord zurück.

US- und NATO-Flugzeugträger sind regelmäßig vor den Balearen präsent. Im Juli 2022 lag die USS Harry S. Truman in der Bucht von Palma, 2021 der britische Träger HMS Queen Elizabeth. Auch die USS Abraham Lincoln machte 2019 Station.

Teuerstes Kriegsschiff aller Zeiten

Die Dimensionen der USS Gerald R. Ford sind enorm: 333 Meter Länge, 100.000 Tonnen Verdrängung, Platz für rund 75 Flugzeuge und Helikopter. Die Baukosten sollen mehr als 13 Milliarden US-Dollar betragen – es ist somit das teuerste Kriegsschiff aller Zeiten.

