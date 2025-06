Trump droht: "Iran verliert den Krieg - sollte reden, bevor es zu spät ist"

Vor dem beginnenden G7-Gipfel in Kanada, gab US-Präsident Donald Trump eine Pressekonferenz, in der er klare Worte an den Iran richtete.

Mitten in der Eskalation zwischen Israel und dem Iran, gegenseitigen Bombardements und Toten, richtete Trump einen klaren Appell an den Iran, der wie am Montagnachmittag bekannt wurde, Gesprächsbereitschaft signalisiert hatte. Iran ruft Bevölkerung in Tel Aviv zur Evakuierung auf

Iranisches Staats-TV während Live-Sendung attackiert

Iranisches Staats-TV während Live-Sendung attackiert Den Iranern rät er, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, bevor es zu spät sei. "Der Iran verliert diesen Krieg", sagte Trump. Ihm zufolge würden die Iraner über Deeskalation sprechen wollen. Trump vermied es zu beantworten, inwiefern sich die USA im Konflikt einmischen würden. Indes wurde auch bekannt, dass der militärische US-Flugzeugträger "USS Nimitz" Kurs auf den Nahen Osten. Ein einziger Anruf aus Washington genügt Die Reaktion des Iran ließ nicht lange auf sich warten, nachdem Trump sich geäußert hatte. Irans Außenminister Abbas Aragchi sagte am Montag laut „Haaretz“: "Wenn es Präsident Trump wirklich um Diplomatie geht und er daran interessiert ist, diesen Krieg zu beenden, sind die nächsten Schritte folgerichtig. (...) Israel muss seine Aggression stoppen, und wenn die militärische Aggression gegen uns nicht vollständig eingestellt wird, werden wir weiter reagieren. Ein einziger Anruf aus Washington genügt, um jemanden wie Netanjahu zum Schweigen zu bringen. Das könnte den Weg für eine Rückkehr zur Diplomatie ebnen."