Trump droht Putin mit "sehr schweren Konsequenzen"

Zwei Tage vor dem Treffen in Alaska droht Trump Putin erneut - diesmal mit "sehr schweren Konsequenzen", wenn der russische Präsident nach Freitag weiter Krieg gegen die Ukraine führt.

US-Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch, es werde „sehr ernste Konsequenzen“ geben, sollte der russische Präsident Wladimir Putin beim für Freitag geplanten Gipfeltreffen in Alaska nicht zustimmen, seinen Krieg in der Ukraine zu beenden. Welche Maßnahmen er damit meinte, ließ Trump offen.

Seine Aussage erfolgte nach einem virtuellen Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs, darunter der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Dieser sagte der Runde, Putin „bluffe“, wenn er von Friedensabsichten spreche. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sprach von einem „konstruktiven und guten“ Austausch mit Trump.