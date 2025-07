Trump drohte Putin mit Bombenangriff auf Moskau

Eine Tonaufnahme, die der US-Nachrichtensender CNN veröffentlicht hat, sorgt für Aufsehen: Darin schildert Donald Trump, wie er Russlands Präsident Wladimir Putin im Falle eines Angriffs auf die Ukraine mit einem Luftschlag auf Moskau bedroht habe.

Auch Chinas Präsident Xi Jinping habe er demnach mit ähnlichen Worten vor einem möglichen Einmarsch in Taiwan gewarnt.

Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2024, als sich Trump im Präsidentschaftswahlkampf befand. In einem vertraulichen Gespräch mit Spendern sagte der Republikaner laut dem Mitschnitt: „Zu Putin sagte ich: ‚Wenn du in die Ukraine einmarschierst, werde ich Moskau in Grund und Boden bombardieren. Ich habe keine andere Wahl.‘“ Putin habe ihm zwar geantwortet, dass er die Drohung nicht glaube – „aber er glaubte mir zu zehn Prozent“, so Trump weiter.

Auch gegenüber Chinas Staatschef Xi Jinping habe er sich in ähnlichem Ton geäußert: Sollte China Taiwan angreifen, würde er Peking bombardieren lassen. Xi habe ihn für „verrückt“ gehalten, so Trump, doch das reiche: „Fünf oder zehn Prozent Glaubwürdigkeit – mehr braucht es nicht, um Kriege zu verhindern.“

Drohungen auf vielen Ebenen

Die Aussagen beziehen sich offenbar auf Gespräche aus Trumps erster Amtszeit (2017–2021). Politisch brisant: Trump stellt die Drohungen als Beleg für seine Führungsstärke dar und behauptet regelmäßig, der russische Überfall auf die Ukraine wäre unter seiner Präsidentschaft nicht erfolgt. Die Verantwortung dafür sieht er bei Amtsinhaber Joe Biden, dessen Kurs gegenüber Moskau er als zu schwach kritisiert.

Trump versucht derzeit, sich im laufenden Wahlkampf als außenpolitisch entschlossener Anführer zu präsentieren – auch mit dem wiederholten Versprechen, im Falle eines Wahlsiegs binnen 24 Stunden einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine aushandeln zu können. Konkrete Fortschritte oder Vorschläge dazu blieb er bislang jedoch schuldig.