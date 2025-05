Trump-Putin-Treffen ist "sehr gefährlich"

Die ersen Friedens-Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland seit drei Jahren sind bekanntlich geplatzt. Die ganze Welt wartet auf einen Frieden - Trump und Putin müssen dafür zusammenkommen - doch eine Expertin warnt jetzt, DAS könnte gefährlich enden.

Das groß angekündigte Treffen zwischen Putin und Selenskyj endete damit, dass der russische Machthaber zu Hause blieb und Selenskyj umsonst in Istanbul angereist ist.

Kein Frieden ohne Trump?

Auch Trump mischt beim Frieden zwischen den Konfliktparteien ordentlich mit und lässt im Zuge dessen ausrichten, dass ohne den direkten Kontakt zwischen ihm und dem russischen Präsidenten kein Frieden möglich sei.

Die Unterhändler einigten sich in Istanbul lediglich darauf, je 1000 Kriegsgefangene freizulassen – doch der Krieg selbst geht weiter. Der US-Präsident kündigte nun selbst in einem "Fox News"-Interview an, dass er Putin bald treffen wolle: "Wir müssen uns treffen, und ich denke, wir werden es wahrscheinlich planen."

Trump: "Putin sieht nicht gut aus"

Außerdem sagte der US-Präsident: „Putin ist müde von dem Ganzen. Und er sieht nicht gut aus, aber er will gut aussehen.“ Ob das dem russischen Präsidenten gefallen wird?

Treffen zwischen Trump und Putin sei gefährlich

Sicherheitsexpertin Claudia Major von der US-Denkfabrik „German Marshall Fund“ gibt der BILD gegenüber an: „Ich halte so ein Treffen zwischen Trump und Putin tatsächlich für sehr gefährlich“, sie warnt vor "Großmachtpolitik im 21. Jahrhundert". Denn Major fürchtet, dass Putin bei einem Treffen mit Trump sich durchsetzen könnte - und ukrainisches Territorium bekommt.

Dies könnte das Ende der souveränen Ukraine bedeuten, so die Sicherheitsexpertin weiter. „Deshalb ist ein Treffen zwischen Putin und Trump aus russischer Sicht wahrscheinlich sehr erfolgversprechend.“