Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
Trump regt sich über Abwasser-Leck auf
© Getty

"Katastrophengebiet"

Trump regt sich über Abwasser-Leck auf

17.02.26, 06:07
Teilen

Trump will, dass Bundesbehörden einschreiten.

Washington. Ein riesiges Abwasser-Problem in der Region um die US-Hauptstadt Washington, bei dem ungehindert Schmutzwasser in den Fluss Potomac gelangte, zieht den Unmut des US-Präsidenten auf sich. Republikaner Donald Trump holte zu einem Schlag gegen in der Region regierende Demokraten aus. Auf der Plattform Truth Social schrieb er, er könne nicht zulassen, dass deren Inkompetenz "den Fluss im Herzen Washingtons in ein Katastrophengebiet verwandelt".

Trump wies nach eigenen Angaben Bundesbehörden an, einzuschreiten. Was genau geplant sein soll, ließ er offen. Eine wichtige Rolle solle die Bundesbehörde für Katastrophenhilfe spielen. Nach Angaben der Stadt Washington gibt es bereits eine Zusammenarbeit zwischen lokalen, regionalen und landesweiten Behörden.

Warum Abwasser in den Fluss gelangte

Mitten durch die US-Hauptstadt fließt der Potomac River. Nach Angaben des örtlichen Wasserversorgers kam es am 19. Jänner zu einem Bruch an der Abwasserleitung im Washingtoner Umland im Bundesstaat Maryland. Abwasser gelangte so ungehindert in den Fluss. Am 24. Jänner sei dann eine Umgehungsleitung in Betrieb genommen worden.

Trinkwasser nicht betroffen

Das Trinkwasser ist demnach nicht von dem Vorfall betroffen. Die Bevölkerung wurde zugleich dazu aufgerufen, Kontakt mit dem Flusswasser wegen möglicher Viren und Bakterien zu vermeiden. Auch Angler wurden gewarnt. Zudem sollten Besitzer ihre Haustiere vom Wasser fernhalten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen