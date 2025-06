Ukraine-Frieden? Putin bereit zu Gespräch mit Kanzler Merz

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich zu einem Gespräch mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) bereiterklärt.

Wenn Merz anrufe und reden wolle, dann sei Russland immer offen für Kontakte, sagte Putin in St. Petersburg der Deutschen Presse-Agentur.

Ersten Medienberichten zufolge sei Putin bereit für ein Gespräch mit Merz. Derzeit ist noch unklar, ob es dabei um ernsthafte Friedensbestrebungen Russlands geht. Dass Russland "immer offen" für Kontakte sei ist prinzipiell nichts Neues - bisher konnten sich die Kriegsparteien bei Verhandlungs-Versuchen nicht auf Kompromisse einigen.

Zugleich äußerte Putin am Mittwochabend Zweifel an der Rolle Deutschlands als etwaiger Vermittler im Ukraine-Konflikt. Er sehe Deutschland als Unterstützer der Regierung in Kiew und als Teilnehmer an Militäraktionen an, erklärte er.

Aus russischer Sicht seien Deutschland und andere europäische Staaten allgemein nicht neutral. Grundsätzlich sei seine Regierung jedoch offen für Gespräche mit Europa.