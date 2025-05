Ukraine-Rohstoffabkommen: Schlechte Nachrichten für Putin!

Was bedeutet der Rohstoffdeal zwischen den USA und der Ukraine für Putin? Mittwochabend wurde er nach langem Hin und Her unterschrieben. Zwingt es Putin für einen Ukraine-Frieden in die Knie?

Die USA bekommen wertvolle Rohstoffe aus der Ukraine, und dafür wird in den Wiederaufbau des kriegsgebeutelten Landes investiert. EU will Trump Zukäufe von 50 Milliarden Euro anbieten

Für Putin eine Niederlage Ein Sicherheitsexperte - Nico Lange - der mit der deutschen Bild-Zeitung spricht, ist sich dabei sicher: Für Putin sei der Rohstoff-Deal eine Niederlage. Denn nach dem Trump-Selenskyj-Eklat im Oval Office sei es der Ukraine nun gelungen, die Beziehungen zu den USA wieder zu stabilisieren und einen Deal zu verhandeln. Bodenschätze der Ukraine Die Ukraine besitzt etwa 5 Prozent der weltweiten Bodenschätze, vor allem Steinkohle, Eisen, Mangan, Uran und Graphit. Der Gesamtwert wird auf über 14 Billionen Euro geschätzt. Daher wird auch äufig kritisisiert, dass sich die USA hier eher für einen Spott-Preis an der Ukraine bereichere und das Deal-Verhältnis (angeblich 50:50) nicht fair sei. Auf wessen Seite steht Trump? Ein weiterer Osteuropa-Experte gibt gegenüber der Zeitung an, dass Trump hier strategisch gehandelt habe. Der Deal verbessere zwar die Lage der Ukraine ein wenig, aber nicht kriegsentscheidend. Dafür stehe Trump nun aber so dar, als ob er nicht NUR den Kreml unterstütze - man erinnere an die zahlreichen Äußerungen, die der US-Präsident seit seinem Amtsantritt getroffen hatte, in denen er klar mit Putin sympathisiert. Will Trump also nur gut dastehen? Trump erstmals für Waffenlieferungen Einem weiteren Experten zufolge, signalisiere der Deal Putin vor allem, dass die USA eine souveräne, unabhängige Ukraine anstreben. Kurz nach Bekanntgabe des Rohstoff-Deals wurde zudem bekannt, dass Washington erstmals seit der Amtseinführung Trumps Waffenverkäufe an die Ukraine genehmigen werde, wie die Bild-Zeitung schreibt.