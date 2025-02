"Verschwendung": Trump stellt Produktion von Ein-Cent-Münze ein

"Wer den Cent nicht ehrt", der schafft ihn einfach ab. US-Präsident Donald Trump will die Herstellung von Ein-Cent-Münzen beenden.

US-Präsident Trump sagt, die Zeit des kleinen US-Penny sei vorbei. Die Herstellung koste laut ihn "buchstäblich mehr als 2 Cent" - das sei Verschwendung, so der Machthaber.

US-Finanzministerium bereits alarmiert

Wie Trump am Sonntag in einem Posting auf seinem Social-Media-Kanal Truth Social mitteilte, habe er US-Finanzminister Scott Bessent angewiesen, die Prägung der als Penny bezeichneten Münze einzustellen.

© Screenshot Truth Social

Er begründete das auf der Onlineplattform Truth Social als Sparmaßnahme. Die Herstellung des Penny ist nach seinen Angaben mehr als doppelt so teuer wie sein Wert.

Penny erstmals 1793 ausgegeben

Wie die Presse schreibt, wurde der Penny erstmals 1793 von der US-Regierung ausgegeben. Seit 1909 ziert das Profil von Präsident Abraham Lincoln (1861-65), die Vorderseite der Münze, die aus Zink und Kupfer hergestellt ist. In den USA wird offenbar seit Jahren darüber debattiert, ob der Penny aus dem Sortiment der amerikanischen Währung gestrichen werden sollte.

Das erinnert fast schon an gewisse Debatten in der österreichischen Innenpolitik, ob man Bargeld mit in die Verfassung aufnehmen sollte. Ähnlich amüsant gestaltet sich nun auch die US-amerikanische Diskussion über den Penny, der den Dollar nicht wert ist.