Von der Leyen und Costa am Sonntag zu Ukraine-Gesprächen in London

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt am Sonntag in London an den Beratungen europäischer Länder zur Ukraine und zur Sicherheit Europas teil.

Sie werde nach ihrer Rückkehr aus Indien in die britische Hauptstadt reisen, sagte eine Kommissionssprecherin am Donnerstag in Brüssel. Auch EU-Ratspräsident António Costa wird auf Einladung des britischen Premiers Keir Starmer in London erwartet, wie es aus seinem Büro hieß.

Nach Rückkehr mit EU-Länder abstimmen

Starmer wollte am Donnerstag zunächst US-Präsident Donald Trump in Washington treffen. Nach seiner Rückkehr will er sich mit europäischen Partnerländern über das weitere Vorgehen abstimmen.

Die jüngsten Vorstöße des US-Präsidenten zum Ukraine-Krieg haben in Europa Besorgnis ausgelöst. Europäer wie Ukrainer befürchten, Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin könnten ohne ihre Beteiligung über die Zukunft der Ukraine entscheiden und ein Waffenruheabkommen vereinbaren, das Kiew zu erheblichen territorialen Zugeständnissen zwingen würde.