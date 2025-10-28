Wende um 180 Grad :Bill Gates warnt vor Klima-Angstmache

Zum 70. Geburtstag sorgt Microsoft-Gründer Bill Gates mit überraschend neuen Tönen für Aufsehen.

Jahrzehntelang warnte der US-Milliardär eindringlich vor den Folgen des Klimawandels, investierte Milliarden in Klimaschutzprojekte und forderte eine rasche weltweite CO₂-Wende. Nun scheint Gates seine Haltung deutlich abzumildern.

Wie die New York Times berichtet, heißt es in einem internen Memo: Der Klimawandel werde zwar „insbesondere für die Menschen in den ärmsten Staaten schwerwiegende Folgen haben“. Dennoch, so Gates weiter, würden „die Menschen in absehbarer Zukunft an den meisten Orten der Erde leben und gedeihen können“. Eine „Weltuntergangsprognose“ sei deshalb fehl am Platz.

Die neue Tonlage kommt vier Jahre nach seinem Bestseller „Wie wir die Klimakatastrophe verhindern“ – und in einer Zeit, in der auch die globale Wirtschaft den Fokus verschiebt.

Unternehmen setzen wieder stärker auf fossile Energie

Eine aktuelle Studie („Siemens Infrastructure Transition Monitor“) zeigt: Für viele Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft steht Energiesicherheit inzwischen höher auf der Agenda als Klimaschutz. Mehr als die Hälfte der 1400 Befragten (57 Prozent) plant, die Investitionen in fossile Brennstoffe in den kommenden zwei Jahren zu erhöhen. Nur noch 37 Prozent glauben, ihre Klimaziele bis 2030 erreichen zu können – im Vorjahr waren es noch 44 Prozent.

Politischer Kurswechsel in den USA als möglicher Auslöser

Beobachter vermuten, dass auch der Machtwechsel in den USA Einfluss auf Gates’ Perspektive haben könnte. Während Joe Biden den Klimaschutz zur Chefsache machte, setzt Donald Trump in seiner neuen Amtszeit auf wirtschaftliches Wachstum – mit dem Slogan „Drill, Baby, Drill“. Öl- und Gasförderung sollen massiv ausgebaut werden.

Auffällig: Schon zu Jahresbeginn hatte Gates Kürzungen bei seinem Klima-Investitionsfonds Breakthrough Energy angekündigt. Wenig später sprach er über eine mögliche Auflösung seiner Gates Foundation, die über eine Milliarde US-Dollar in Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern gesteckt hatte.

Gates’ neue Haltung dürfte die weltweite Klimadebatte weiter anheizen – und die Frage aufwerfen, ob die Ära des kompromisslosen Klimaschutzes vorbei ist.