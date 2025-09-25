Alles zu oe24VIP
Israelischer Kampfjet
© APA/AFP/Jalaa MAREY (Archivbild)

Abgefangen

Wieder Putin-Kampfjets im NATO-Luftraum! Lettland in Alarmbereitschaft

25.09.25, 17:15
Riga – Erst am Morgen hatten erneut Drohnen den Flugverkehr in Dänemark gestört.  Medienberichten zufolgenäherten sich fünf russische Militärflugzeuge dem lettischen Luftraum. 

Folglich stiegen NATO-Kampfjets auf und fingen die russischen Maschinen ab.  Das meldet jetzt das NATO Air Command, wie "merkur.de" berichtet. 

„In der Nähe des lettischen Luftraums“  

Demnach hoben am 25. September zwei ungarische Gripen-Kampfjets vom Baltic Air Policing Team der NATO vom Luftwaffenstützpunkt Siauliai in Litauen aus ab. Der Start war eine Reaktion auf fünf russische Kmapfjets, die „in der Nähe des lettischen Luftraums flogen“. 

Russen-Jets abgefangen

Offenbar gelang es, die russischen Jets abzufangen. „Ungarn zeigt das Engagement des Bündnisses für den Schutz und die Sicherung des Baltikums und der Ostflanke“, heißt es vom NATO Air Command weiter. 

Kurz zuvor über Alaska

Nur wenige Stunden zuvor gab es Medienberichte, wonach russische Kampfjets im Luftraum über Alaska entdeckt und verfolgt wurden. Die USA und Kanada waren ebenfalls in Alarmbereitschaft. Es ist der nächste Vorfall mit russischen Fliegerobjekten im westlichen Luftraum.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

