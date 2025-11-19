Alles zu oe24VIP
Wladimir Putin
© APA

Gesundheitscheck

Wirbel um Putins Gesundheit: Jetzt bricht er sein Schweigen

19.11.25, 18:40
Zuletzt gab es zunehmend Spekulationen rund um Putins Gesundheit. Wie jetzt herauskommt, hat er sich im Krankenhaus durchchecken lassen. Er selbst spricht nun offen über seinen Zustand. 

Er habe sich kürzlich im Krankenhaus durchchecken lassen, sagte er vor dem Hintergrund anhaltender Spekulationen über seinen Zustand laut russischen Medien am Mittwoch beim Besuch einer Ausstellung. Die Untersuchungen hätten zwei Tage in Anspruch genommen. "Gott sei Dank war alles gut", erklärte der 73-Jährige in Moskau.

Präsident zeigt sich in freiem Oberkörper

Der Kreml hatte in der Vergangenheit immer wieder Putins gute physische Verfassung herausgestellt. So ließ sich der russische Präsident etwa mit freiem Oberkörper in der Wildnis, beim Tauchgang nach antiken Amphoren oder am Steuerknüppel eines Kampfjets ablichten.

Narrativ des starken Mannes

Entgegen dem vom Kreml verbreiteten Narrativ des starken Mannes wurden zuletzt aber bei längerer Abwesenheit Putins zunehmend Spekulationen um dessen schlechte Gesundheit oder gar einen Doppelgänger laut. Moskau hat diese Gerüchte stets dementiert.

