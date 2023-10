Weltweite Peniskarte: Dieses Land hat den Größten

Eine neue Weltkarte zeigt, in welchem Land es wirklich auf die Größe ankommt.

Lang oder kurz, groß oder klein, dick oder dünn – das beste Stück eines Mannes kann so unterschiedlich sein wie der Charakter seines Besitzers. Ob es wirklich auf die Größe ankommt, wird dabei immer wieder heiß diskutiert. Klar ist jedenfalls, die Penis-Größe hängt auch mit der Herkunft zusammen – von Land zu Land gibt es statistisch gesehen große Unterschiede.

Wer schon immer wissen wollte, in welchem Land Männer durchschnittlich am besten bestückt sind, dem wird jetzt geholfen. Die Seite "Länderdaten.info" hat die Länge der Penisse von Männern aus der ganzen Welt statistisch erfasst und in einer interaktiven Weltkarte abgebildet.

© laenderdaten.info ×

Wir sind nur knapp in Top 40

Österreich landet dabei nur auf Rang 39 – einen Platz vor Deutschland. Hierzulande ist der Penis im erigierten Zustand im Schnitt 14,53 cm lang. In Relation zur durchschnittlichen Körpergröße von 1,78 cm sind das 8,15 Prozent.

Und welches Land hat nun den Größten? Auf Platz 1 landet ironischerweise ein sehr kleines Land: Ecuador! Dort sind Männer zwar durschnittlich nur 1,67 cm groß, der Durschnitts-Penis misst dafür aber satte 17,61 cm – ein Verhältnis von 10,54 Prozent.

Mit dagegen fast schon mikrigen 10,04 cm müssen die Männer (und Frauen) in Kambodscha auskommen, das entspricht nur circa 6,1 Prozent der durchschnittlichen Körpergröße des Landes.

© Getty ×

Wissenschaftlichen Anspruch erheben die Macher bei ihrem Peniskarte freilich nicht: "Die erhobenen Werte sollen das Verhältnis zwischen Penisgröße und Herkunft grob veranschaulichen, anstatt eine exakte Bewertung abzugeben."

Wie misst man den Penis richtig?

Wer nun selbst nachmessen und mit der Penisweltkarte vergleichen will, sollte sich an folgende Schritte halten: