Die Gerüchte um Präsident Erdogan mehren sich: Ist er gesundheitlich so schwer angeschlagen dass er in Zukunft nicht mehr regieren kann?

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wollte die Gerüchte mit einem Twitter-Video entkräften, doch das gelang nicht. In dem knapp dreieinhalbminütigen Video auf Twitter zeigt Erdogan seine gesundheitliche Fitness beim Basketball spielen. Mit dabei sein Beraterstab- Seine Berater klatschen und jubeln bei jedem Treffer. "Der 67-jährige Staatschef treibe drei Mal die Woche Sport", ist zu lesen bei dem konstruiert- wirkenden Twitter Video.

Basketball

Doch das sorgfältig bearbeite Video- unterlegt mit Musik, entfachte nur noch mehr Diskussionen über den Gesundheitszustand des türkischen Staatschefs.

Daran ändert auch nichts, dass regierungsnahe Medien berichteten, Erdogans Team hätte das Trainingsspiel auf dem Gelände des Präsidentenpalastes in Ankara mit 50 zu 24 gewonnen. Erfolgreichster Schütze mit 27 Punkten: Der Präsident persönlich. Erdogan-Gegner verbreiten seit Jahren regelmäßig Gerüchte über den gesundheitlichen Zustand des Präsidenten. Allerdings gibt es keine Beweise oder stichfeste Informationen zu diesen Behauptungen.

Spekulationen

Dennoch halten sich Gerüchte über eine ernsthafte Erkrankung. Im Sommer schlief Erdogan während einer Video-Botschaft an seine Anhänger mitten im Satz ein. Ein paar Monate vorher musste er sich auf seine Frau Emine und einen Leibwächter stützen, als er eine Treppe hinunterging. In einer Talkshow spekulierte ein Arzt, dass Erdogan an Epilepsie leide. Andere behaupten er sei möglicherweise schwer zuckerkrank.

Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır. ???? pic.twitter.com/7sDmQV7MSp

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2021