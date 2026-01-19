Alles zu oe24VIP
Tourist beim spontanen Quickie in der Öffentlichkeit erwischt
© Instagram: cenotezaci

Festnahme

Tourist beim spontanen Quickie in der Öffentlichkeit erwischt

19.01.26, 17:04
Ein Vorfall an einem der bekanntesten Touristenorte im mexikanischen Bundesstaat Yucatán sorgt für Aufsehen: Ein Tourist aus der Schweiz und eine Mexikanerin wurden von der Polizei festgenommen, nachdem sie sich in einem See miteinander vergnügten. 

Der Vorfall ereignete sich direkt am Cenote Zací, einer mit Wasser gefüllten Karsthöhle mitten im Stadtgebiet von Valladolid. Der Ort ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen äußerst beliebt und stark frequentiert. Augenzeugen filmten die Szene, die sich offen im öffentlichen Bereich abspielte.

Ein spontaner Quickie unter Fremden

Nach Angaben der Behörden hatten sich die beiden Beteiligten erst kurz zuvor kennengelernt. Ein Beamter der städtischen Polizei sprach das Paar an und machte es auf Verstöße gegen die öffentliche Moral sowie Exhibitionismus aufmerksam.

Der Schweizer Tourist versuchte laut Polizei, sein Verhalten zu rechtfertigen. Er habe sinngemäß erklärt, dass solche Handlungen in seinem Heimatland erlaubt seien und es dort kein Verbot für Sex in der Öffentlichkeit gebe.

Festnahme und Geldstrafe

Nach dem Einschreiten der Polizei wurden die Mexikanerin aus Puebla und der Schweizer Staatsbürger in die Arrestzellen der städtischen Sicherheitskräfte gebracht. Dort klärten die Behörden die rechtliche Lage.

Die lokalen Behörden betonten in diesem Zusammenhang die Bedeutung eines respektvollen Umgangs mit öffentlichen und natürlichen Orten, insbesondere in einer Stadt wie Valladolid, die stark vom Tourismus lebt.

Am Ende mussten beide Beteiligten eine Geldstrafe bezahlen. Weitere rechtliche Schritte wurden nicht bekannt. Nach Abschluss der Formalitäten entließ die Polizei das Paar wieder auf freien Fuß.

