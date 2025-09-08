Zehn Tote und 61 Verletzte nach Kollision von Zug und Bus

In Mexiko sind beim Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Doppeldecker-Bus nach Behördenangaben mindestens zehn Menschen - sieben Frauen und drei Männer - getötet und 61 weitere teilweise schwer verletzt worden.

Der Unfall habe sich in einem Industriegebiet an der Autobahn etwa 115 km nordwestlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt ereignet, teilten örtliche Behörden am Montag mit. Einsatzkräfte sperrten den Unfallort ab. Über die Unglücksursache gab es zunächst keine Angaben.

Auf Bildern vom Unfallort waren der zertrümmerte Teil des Oberdecks des Busses und stark verbeulte Metallrahmen zu sehen.