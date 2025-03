In DIESEM Land gilt schon jetzt die Sommerzeit

Hier wurden die Uhren schon umgestellt.

In der Nacht auf den 30. März ist es bei uns wieder so weit. Dann werden die Uhren von 2:00 auf 3:00 Uhr vorgestellt - die Sommerzeit beginnt. Während es in der EU ein gemeinsames Vorgehen gibt, wann die Uhren umgestellt werden, gibt es in den USA eine eigene Regelung. Seit 2007 beginnt die Sommerzeit stets am zweiten Sonntag im März und endet am ersten Sonntag im November. Damit wurden die Uhren in den USA bereits in der Nacht auf den heutigen Sonntag umgestellt. Die Zeitdifferenz nach New York beträgt somit derzeit nur noch 5 Stunden, jene nach Los Angeles 8.

Trump will Sommerzeit abschaffen

Wie lange die USA allerdings noch die Zeit umstellen, bleibt abzuwarten. US-Präsident Trump hat bereits angekündigt, die Sommerzeit abschaffen zu wollen. Diese sei „unbequem und sehr kostspielig für unser Land“.

Auch in diesen Ländern ist die Zeitumstellung schon Geschichte.

Ägypten

Argentinien

Belarus

Brasilien

China

Indien

Island

Japan

Namibia

Russland

Südafrika

Türkei

Auch in der EU wollte man die Zeitumstellung abschaffen, einen entsprechenden Beschluss dürfte es allerdings nicht so bald geben.