Zoll-Streit: Trump verlängert Frist auf DIESES Datum

USA kündigen Verschiebung der Zoll-Frist auf den 1. August an

Die USA verschieben nach eigenen Angaben die Einführung ihrer geplanten neuen Zölle auf den 1. August. Präsident Donald Trump werde einen entsprechenden Erlass unterzeichnen, erklärt das Präsidialamt. Zuvor hatte Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus Japan und Südkorea ab 1. August angekündigt. Die EU soll Insidern zufolge zunächst keine Ankündigung höherer Zölle durch die USA erhalten.

Es werde keinen Zoll-Brief an die Europäische Union geben, sagen die EU-Vertreter, die namentlich nicht genannt werden wollen. Trump hatte Strafzölle gegen die EU für eine dreimonatige Verhandlungsfrist ausgesetzt. Diese endet am Mittwoch, den 9. Juli.

Am Montagnachmittag veröffentlichte US-Präsident Donald Trump auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social Zollbriefe an die Regierungen von Japan und Südkorea. Stellungnahmen der Regierungen in Tokio und Seoul lagen zunächst nicht vor. Nach der Ankündigung gegenüber Japan und Südkorea bauten die wichtigen US-Aktienindizes an der Wall Street ihre Verluste aus.

Trump warnte Japan und Südkorea vor Gegenmaßnahmen

Trump sprach zudem eine Warnung an die beiden Länder aus: "Wenn Sie sich aus irgendeinem Grund entscheiden, Ihre Zölle zu erhöhen, dann wird die Zahl, um die Sie diese erhöhen wollen, zu den 25 Prozent, die wir erheben, hinzugerechnet."

Trump hatte zuvor angekündigt, dass 12 bis 15 Länder bis Mittwoch entsprechende Briefe erhalten. Im April hatte Trump einen Basiszoll in Höhe von zehn Prozent auf fast alle Importe aus der EU eingeführt. Zusätzlich gelten Sonderzölle auf bestimmte Produkte, etwa auf Stahl- und Aluminium-sowie Autoimporte. Mit seiner Zollpolitik will Trump erreichen, dass mehr in den USA produziert wird.