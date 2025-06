Zu schwer: Tourist sitzt Swarovski-Kristallsessel kaputt

Ein mit Swarovski-Kristallen verzierter Sessel des Künstlers Nicola Bolla im Palazzo Maffei von Verona ist von einem dicken Touristen kaputtgesessen worden.

Wie in einem Video zu sehen ist, das das Museum selbst veröffentlicht hat, befinden sich zwei Besucher allein in dem Raum, in dem das Kunstwerk ausgestellt ist. Das Paar wartet, bis das Sicherheitspersonal den Raum verlässt, der beleibte Mann nähert sich dem Ausstellungsstück, setzt sich darauf.

In diesem Moment bricht der kleine Stuhl unter seinem Gewicht zusammen. Die Touristen ergreifen die Flucht und verschwinden unbemerkt durch die Tür des Raumes. Der Schaden ist groß.

"Respektloses Verhalten"

"Ein oberflächliches und respektloses Verhalten hat die Unversehrtheit eines Kunstwerks gefährdet: des 'Van-Gogh'-Stuhls des Künstlers Nicola Bolla. Die Besucher haben alle Regeln des Respekts vor der Kunst und dem kulturellen Erbe ignoriert. Tagelang wussten wir nicht, ob eine Restaurierung des Stuhls möglich sein würde. Aber dank der sorgfältigen Arbeit unserer Restauratoren konnten wir das Werk retten", berichtete Vanessa Carlon, Direktorin des Museums, die das Video zum Vorfall veröffentlichte und Anzeige gegen Unbekannt erstattete. Die Polizei arbeitet daran, die beiden Touristen zu identifizieren.

Sessel wieder wohlauf

"Wir haben beschlossen, uns nicht darauf zu beschränken, die Geschehnisse zu schildern. Wir wollen diesen Vorfall zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, dass Kunst respektiert, geliebt und geschützt werden muss", so Carlon. Der Stuhl ist nach einer sorgfältigen Restaurierung in das Maffei-Museum zurückgekehrt. Bolla ist ein Künstler, der oft Swarovski-Kristalle nutzt, um seine Werke zu verzieren.