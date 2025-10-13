Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Slowakei
© X

Bahnunglück

Zugskollision in der Slowakei - Rund 100 Verletzte

13.10.25, 12:49
Teilen

Bei der Kollision von zwei Zügen sind am Montag in der Ostslowakei rund 100 Menschen verletzt worden.  

Eine Lok und ein Waggon entgleisten, wie Rettungsdienste und lokale Medien berichteten. Der Rettungsdienst schickte zwei Hubschrauber und mehrere Krankenwagen zum Unfallort. Es gab vorerst keine Berichte über Todesfälle. In den Zügen befanden sich laut Polizei etwa 80 Passagiere. Die Unglücksursache war noch unklar.

Slowakei
© X

Laut Polizei ereignete sich der Zusammenstoß vor einem Tunnel in der Nähe des Dorfes Jablonov nad Turnou, etwa 55 Kilometer westlich der Stadt Kosice. Die Slowakische Bahn teilte zudem mit, die beiden Züge seien an einer Stelle kollidiert, an der sich Gleise kreuzen und zu einer eingleisigen Strecke zusammenführen.

Slowakei
© X

Die Ursache werde untersucht. "Im Moment hat die Rettung und Evakuierung unserer Fahrgäste und Mitarbeiter Priorität", hieß es in einer Erklärung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden