Zwei Tote bei Angriffen Israels im Libanon

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei Angriffen im Libanon zwei Mitglieder der proiranischen Hisbollah getötet.

"Beide Terroristen beteiligten sich an Versuchen, die Terrorinfrastruktur der Hisbollah wiederherzustellen", teilte die Armee mit. Diese Aktivitäten stellten Verstöße gegen die Vereinbarungen zur Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon dar. Zudem sei ein von der Hisbollah genutztes Schiff vor der Hafenstadt Naqura angegriffen worden.

Libanesische Armee: Mehr als 4.500 Verstöße gegen Waffenruhe

Die libanesische Armee hat nach eigenen Angaben seit Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im November vergangenen Jahres mehr als 4.500 Verstöße Israels gezählt. Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam hatte Israel nach Angriffen am Donnerstag bereits vorgeworfen, erneut die Waffenruhe missachtet zu haben. Er rief die internationale Gemeinschaft auf, Druck auf Israel auszuüben, um die Attacken zu stoppen.

Schiiten beschossen Israel

Die Schiiten-Miliz hatte Israel monatelang nach eigenen Angaben aus Solidarität mit der palästinensischen Terrororganisation Hamas beschossen, die am 7. Oktober 2023 das Massaker mit rund 1.200 Toten in Israel verübt und damit den Gaza-Krieg ausgelöst hatte. Israel flog im Gegenzug verheerende Luftangriffe und war zeitweise auch mit Bodentruppen in den Süden des Libanon vorgerückt, bevor es zu der seither brüchigen Waffenruhe kam. Im August nahm Libanons Regierung dann einen Plan der USA an, um die Hisbollah im Land zu entwaffnen.