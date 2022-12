Marta Bassino ist eine italienische Skirennläuferin, die vor allem in den Disziplinen Riesenslalom, Super-G und Abfahrten erfolgreich ist.

Marta Bassino wurde am 27. Februar 1996 in Cuneo, Italien geboren und erlernte das Skifahren mit nur zwei Jahren.

In den Jahren 2014 und 2019 wurde sie 3mal Italienische Meisterin, zweimal davon in Riesenslalom und einmal im Slalom.

Weltcup

Ihr Weltcupdebüt gab Bassino am 16. März 2014 in Lenzerheide, wo sie im Riesenslalom auf den 19. Platz fuhr. Bassino gewann ihre ersten Weltcuppunkte am 25. Oktober 2014 mit Platz 21 im Riesenslalom von Sölden. Am 13. März 2015 fuhr sie als Sechstplatzierte des Riesenslaloms von Are erstmals in die Top 10 eines Weltcuprennens.

Insgesamt verzeichnet sie 25 Podestplätze, darunter 6 Weltcupsiege.

Olympische Spiele