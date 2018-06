Ein guter Tag für Fußball-Fans! Nach der FIFA Fußball-WM rollt das runde Leder auch weiterhin auf oe24.TV. Der neue TV-Sender der Mediengruppe ÖSTERREICH wird neben dem Rechteinhaber Sky sowie ORF und A1 TV zum „Bundesliga-Sender" in Österreich.

oe24.TV zeigt als einziger Free-TV-Sender österreichweit im Kabel, Satellit, terrestrisch und online via Livestream am Sonntagabend um 22 Uhr die Spiel-Zusammenfassungen aller (!) sechs Bundesliga-Spiele als große Highlight-Show mit den besten oe24.TV-Experten, die schon bei der Fußball-WM zum Einsatz kommen. Alle Spiele der Bundesliga werden auf oe24.TV in HD übertragen!

„Wir freuen uns, dass wir nach der WM nun das zweite große Sport-Rechte-Paket für unsere Zuseher erwerben konnten und damit unsere Sport-Kompetenz weiter ausbauen. Den österreichischen Fußballfans bieten wir damit nach der WM auch den heimischen Fußball erstmals mit den Highlights der neuen 12er-Bundesliga auf oe24.TV", sagt oe24.TV-Geschäftsführer Niki Fellner zur TV-Sensation.

Niki Fellner weiter: „Damit hat die heimische Bundesliga einen neuen spannenden Sende-Platz im Free-TV. Der gesamte Bundesliga-Spieltag wird von uns in Kooperation mit Sky kompakt jeden Sonntag ab 22:00 Uhr aufgearbeitet und präsentiert. Die Fans des österreichischen Fußballs kommen so durch oe24.TV kostenfrei zu heimischem Spitzenfußball. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Sky und auf einen Start in eine neue Fußball-Ära."

In der Bundesliga-Saison 2018/2019 werden erstmals 12 Teams in der höchsten Spielklasse vertreten sein. Der neue Modus, bestehend aus dem Grunddurchgang und dem Finaldurchgang, verspricht Hochspannung bis zur letzten Runde. Niki Fellner: „Wir erwarten uns vom neuen Spielmodus eine deutlich attraktivere und spannendere Bundesliga-Saison und sind stolz darauf, dass wir diese als TV-Partner begleiten werden."

Als Sublizenznehmer von Sky Österreich setzt oe24.TV somit neue Maßstäbe in der Sportberichterstattung und wird diese auch crossmedial ausführlich in Tageszeitung, Online und Radio promoten. Die breiteste Medien-Allianz in der Geschichte des österreichischen Fußballs wird die Bedeutung der Bundesliga weiter stärken.