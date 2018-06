Heißer Krimi um Casinos Austria

So etwas gab es in der über 50-jährigen Geschichte der Casinos Austria noch nie: eine Kampfabstimmung in der Hauptversammlung um die Aufsichtsräte. Die tschechische Sazka-Gruppe, mit 38 Prozent seit Kurzem größte Casinos-Aktionärin hinter der staatlichen ÖBIB (33,4 %) wollte alle 12 Kapitalvertreter stellen.