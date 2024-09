England-Star Walker darf "auf Bewährung" wieder nach Hause

Eine zweite Chance für die Liebe? Diese bekommt jetzt Premier-League-Star Kyle Walker (34)! Der Manchester-City-Verteidiger darf nach seiner Skandal-Affäre wieder zurück ins gemeinsame Zuhause zu Ehefrau Annie Kilner (32).

Skandal-Kicker Kyle Walker sorgt mal wieder für Schlagzeilen – diesmal jedoch nicht auf dem Platz, sondern in seinem Privatleben. Nach wiederholten Affären mit Influencerin Lauryn Goodman (245.000 Instagram-Follower), aus denen Sohn Kairo (3) und Tochter Kinara (2023), deren Geburt erst Anfang des Jahres bekannt wurde, hervorgingen, drohte seine Ehe mit Jugendliebe Annie Kilner endgültig zu zerbrechen. Doch jetzt die überraschende Wende!

Lauryn Goodman ist die Affäre von Kyle Walker, mit der er zwei Kinder bekommen hat © Getty ×

Zurück im Familienheim – aber nur auf Probe!

Wie die britische „The Sun“ berichtet, durfte der ManCity-Verteidiger nach fast einem Jahr Trennung wieder in das gemeinsame Haus in Cheshire einziehen. Das Anwesen, das rund fünf Millionen Euro wert sein soll, ist jedoch nicht der Schauplatz einer romantischen Versöhnung – sondern eines Zusammenlebens auf Bewährung! Noch-Ehefrau Annie ist tief verletzt und setzt klare Grenzen: Walker muss in einem separaten Zimmer im dritten Stock schlafen.

Regeln statt Rosen

Ein Insider verrät: „Annie ist sehr verletzt und möchte die Situation nur noch im Interesse ihrer Kinder lösen. Kyle weiß, dass er hart daran arbeiten muss, um ihr Vertrauen wiederzugewinnen.“ Die Bedingungen sind streng, denn nach einem turbulenten Jahr steht die Ehe auf dem Spiel. Walker und Annie sind seit 16 Jahren ein Paar, lernten sich als Teenager in Sheffield kennen. Vier gemeinsame Kinder, Roman (11), Riaan (7), Reign (5) und der erst einjährige Rezon, machen die Situation besonders komplex.