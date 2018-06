Für viele Hornbach-Mitarbeiter heißt es künftig seltener "Es gibt immer was zu tun". Die Baumarktkette führt in Österreich nämlich die sechste Urlaubswoche ein. Zudem wird das kollektivvertragliche Mindestgehalt erhöht. Ab 1. Juli bekommen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die seit mindestens einem Jahr im Unternehmen sind, sechs Wochen Urlaub im Jahr. "Von dieser Neuerung profitieren österreichweit über 1.600 Beschäftigte", sagte Hornbach-Österreich-Chef Stefan Goldschwendt (Bild) am Mittwoch.

Zudem wird das Einstiegsgehalt ab Juli von 1.750 auf 1.820 Euro gesteigert. Derzeit liegt das Mindestgehalt im Handel bei 1.586 Euro brutto für Vollzeitbeschäftigte.

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl lobte die deutsche Baumarktkette dafür. "Gerade im Handel ist die Chance auf die Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche sehr gering", so Anderl. Sie hofft, dass möglichst viele Unternehmen diesem Beispiel folgen werden.

Lange gefordert

Arbeitnehmervertreter haben die leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche schon lange als Forderung in den Kollektivvertragsverhandlungen. Derzeit gibt es sechs Wochen Urlaub im Jahr in der Regel erst ab dem 26. anrechenbaren Arbeitsjahr.

Die deutsche Hornbach-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2017/18 4,1 Mrd. Euro umgesetzt, um 5 Prozent mehr als im Jahr davor. Derzeit betreibt der Konzern 156 Bau- und Gartenmärkte in neun Ländern. In Österreich ist Hornbach mit 14 Märkten vertreten und beschäftigt 1.650 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 belief sich der Österreich-Umsatz auf 360 Mio. Euro.