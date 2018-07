Shitstorm: Supermarkt verkauft Tomaten in Plastik

Vor einigen Jahren sorgte das Bild von geschälten Bananen in Plastikfolie in einem österreichischen Supermarkt für Aufregung. In Frankreich kam es nun zu einem ähnlichen Fall. Ein Lebensmittelgeschäft verkauft drei halbierte Tomaten in Plastik für stolze 3,20 Euro. Die Aufregung im Netz ist groß.

3,20€ les 3 tomates coupées en 2 chez @geant_casino.

Disposées sur du plastique dur, emballées de plastique mou.

La nature est bien faite, il fallait bien la défaire.#LécologieIncompatibleAvecLeCapitalisme pic.twitter.com/CTjbVtsk7J — Cemil SANLI φ (@Cemil_FI) 13. Juli 2018

Shitstorm

Ein Twitter-User hat ein Bild der Tomaten ins Netz gestellt und damit eine breite Diskussion ausgelöst. Zahlreiche Menschen zeigten sich empört über das angebotene Produkt. Dabei werden nicht nur Tomaten in so genannten „Wohlfühl-Häppchen“ verkauft, im betroffenen Supermarkt gibt es ein ganzes Kühlregal mit ähnlichen Produkten.

Dabei handelt es sich aber keineswegs um einen Einzelfall. Immer öfter findet man geschnittenes Obst oder Gemüse im Regal. Bei diesem speziellen Fall hat die Supermarktkette "Géant Casino" aber die Konsequenzen gezogen. Das Produkt wird in den nächsten Tagen aus den Regalen verschwinden.