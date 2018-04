Apple bringt neues iPhone 8 (Plus)

Im Frühjahr 2017 überraschte Apple mit der unangekündigten Einführung einer roten Variante des iPhone 7 (Plus). Und heuer setzt der Hersteller offenbar auf dieselbe Taktik. Nur dass dieses Mal der Start der roten Ausgabe des iPhone 8 und iPhone 8 Plus vorab durchgesickert ist. Apple-Geräte mit dieser auffälligen Farbe haben eine langjährige Tradition und zählen zu der sogenannten „Product-Red-Edition“. Apple unterstützt damit die HIV- und Aids-Forschung. Ein Teil der Einnahmen geht nämlich an die "Global Fund" Initiative, mit der der Konzern bereits seit zehn Jahren zusammenarbeitet.

Mobilfunker verrät unfreiwillig Start

Der Start des roten iPhone 8 (Plus) wurde laut einem Bericht von 9to5mac unfreiwillig vom US-Mobilfunkanbieter Virgin Mobile verraten. Hier tauchte die neue Variante in internen Dokumenten auf, die über eine anonyme Quelle nach außen gelangten. Bis auf die Farbe ändert sich bei den roten iPhones nichts. Die Ausstattung bleibt also gleich. Offen bleibt jedoch, ab welcher Speichergröße sie zu haben sein werden. Die „Product-Red-Edition“ des iPhone 7 (Plus) war erst ab der mittleren Variante erhältlich (128 GB) und kostete damit mehr als das günstigere 64 GB Modell.

Kein Preissturz zu erwarten

Wie berichtet, kam es beim iPhone 8 zuletzt zu einem Preissturz. Von einem solchen dürfte die rote Variante jedoch verschont bleiben. Zum einen dient der Verkauf einem guten Zweck, zum anderen dürfte die Stückzahl wieder limitiert sein. Wann genau die roten iPhone-8-Varianten in den Handel kommen, steht noch nicht fest. Laut den internen Dokumenten von Virgin Mobile dürften sie aber bereits in den nächsten Tagen starten. Vom iPhone X soll es laut den bisherigen Informationen übrigens keine Product-Red-Edition geben.

