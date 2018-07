Heidi Klum und Tom Kaulitz genießen ihre Liebe in vollen Zügen. Die 45-jährige und ihr 28 Jahre alter Lover sind in New York unterwegs. Heidi sorgte jüngst für Wirbel, als sie ein nacktes Bild von sich auf Instagram stellte...

Romantik

Doch, was immer sie und Tom gemeinsam machen, die Romantik darf nicht zu kurz kommen. Erst am Wochenende haben die beiden eine Bootsfahrt unternommen. Im Central Park ruderten die beiden zur Entspannung ein paar Runden.

Sonnenaufgang

Jetzt genossen sie den atemberaubenden Anblick des Sonnenaufgangs am Empire State Building. Heidi schreibt dazu: "Nur du und ich. Betrachten des Sonnenaufgangs." Dazu setzt das Model den Tag Selbstauslöser. Kein Wunder, ist ja sonst keiner um die Uhrzeit zu sehen. Ein kleines Video ist auch dabei: Heidi läuft barfuß eine halbe Runde um die Plattform. Liebe ist schön!

© Screenshot/esbny.com

Eigentlich geschlossen

Doch Stopp... ist es denn so einfach, zum Sonnenaufgang beim Empire State Building Halt zu machen? Eher nicht. Auf der Homepage steht bei den Öffnungszeiten geschrieben: 8 am - 2 am. Was so viel bedeutet wie: Von acht in der Früh bis zwei in der Früh. Der Sonnenaufgang findet allerdings derzeit in New York um 5:30 statt und somit außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Aussichtsplattform. Wer da wohl seine Beziehungen spielen lassen musste? Manchmal gibt es allerdings auch Spezialaktionen um den Anbruch des neuen Tages mit dieser Aussicht genießen zu können; die Besucherzahl ist dann streng limitiert.