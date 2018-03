Life Ball 2018: Debütanten gesucht

100 Tanzpaare werden für die Eröffnung des Jubiläums-Life-Ball am 2. Juni gesucht. Am Sonntag wurden die ersten Debütanten unter den strengen Augen von Ball-Organisator Gery Keszler und Tanzschul-Legende Thomas Schäfer-Elmayer ausgewählt. Mit dabei auch Designerin Amra Bergman, die für die Kostüme der Debütanten verantwortlich zeichnet.

"The Sound of Music"

Die Jungdamen und -herren werden Seite an Seite mit Profis der ORF-Sendung "Dancing Stars" auftreten und nun in der Tanzschule von Thomas Kraml auf die Choreografie für den 25. Life Ball zum Thema "The Sound of Music" vorbereitet. Bereits zum neunten Mal eröffnen Debütanten das Aids-Charity-Event auf dem Rathausplatz.

Zweites Casting

Die Suche nach den Tanzpaaren ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Am 15. April findet ein zweites Casting in der Tanzschule Elmayer statt. Die Anmeldung für das Nachcasting ist über debuetanten@lifeball.org möglich.