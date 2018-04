In Abu Dhabi: Cathy Lugner zeigt Knackpo

Vor wenigen Tagen postete die Ex von Baulöwen Richard Lugner noch ein Foto vom Flughafen. Darin verriet sie von ihrem neuen TV-Projekt. Nachdem es ein paar Tage ruhig war um Cathy, postete sie nun ein sexy Pic aus dem Urlaub in Dubai. "Stairway to heaven", nennt sie das Bild und zeigt, was sie zu bieten hat. Cathy streckt ihren Po in die Kamera und lässt ihre Fans schwärmen.

Das Ex-Playboy-Bunny und ehemalige Frau von Richard Lugner zeigt sich im Bikini am Strand in Abu Dhabi. Sie dürfte sich noch vor ihrem großen neuen TV-Job eine Auszeit gönnen. Worum es sich bei diesem Job genau handelt, bleibt bislang Spekulation. Doch mit der Ex-Frau von Richard Lugner wird dieses TV-Format garantiert nicht langweilig. Wir erinnern uns zum Beispiel an ihren Auftritt bei "Naked Attraction."