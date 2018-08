Das Wunder! Lauda wieder aus Koma erwacht

Aufwachphase geschafft. Lauda atmet wieder selber und ist bei vollem Bewusstsein. Er wurde am Samstag erfolgreich aus dem künstlichen Koma geholt, heißt es gegenüber oe24 aus dem Wiener AKH. Die Ärzte jubeln. Die Werte seien gut.

Seit 12 Uhr aufgewacht

Die Ärzte konnten die Renn-Legende erfolgreich aus dem künstlichen Tiefschlaf aufwecken. Sie haben ihn extubiert, das heißt, die Spezialisten haben ihm den Beatmungsschlauch abnehmen können. Seit 12 Uhr ist Lauda wieder bei Bewusstsein und atmet selbstständig. Die Aufwachphase ist damit abgeschlossen.

Eine Lungen-Transplantation an einem fast 70-jährigen Menschen ist selten. Bei Lauda wagten die Chirurgen den Eingriff. Jetzt beginnt der Weg der Genesung.

Laudas Spenderlunge kam aus Deutschland

Die Tage vor der Operation waren dramatisch. Nachdem sich Laudas Gesundheitszustand stark verschlechterte, kam er in die höchste Dringlichkeitsstufe. Am späten Mittwoch kam dann die erlösende Nachricht, dass eine passende Spenderlunge gefunden wurde. Und zwar in Deutschland.

Flugzeug und Polizeieskorte

Da bei Lungen höchste Eile geboten ist, wurde das Spenderorgan von Deutschland nach Wien geflogen. Vom Flughafen ging es dann per Polizeieskorte ins Wiener AKH. Dort wurde Lauda die Lunge von seinem Operateur, Walter Klepetko, eingesetzt.

Top-Arzt Walter Klepetko rettete Lauda das Leben

ÖSTERREICH: Diese Transplantation war offenbar eine besonders komplizierte, weil einerseits eine kaputte Niere vorliegt, andererseits eine Herz-OP erst vor drei Monaten passiert ist …

Klepetko: Das ist richtig, die Bedingungen sind erschwert gewesen. Gleichzeitig muss man sagen, dass der Zustand ein extrem kritischer war. Sie müssen sich vorstellen, dass Herr Lauda in den letzten sieben Tagen nur mehr durch ­eine Pumpe – also eine Herz-Lungen-Maschine – am Leben erhalten wurde. Gleichzeitig aber bei vollem Bewusstsein war. Das ist eine sehr moderne Art, wie wir die Patienten hier in so einer schwierigen Phase behandeln. In dieser Situation, wenn es wirklich keine andere Behandlungsalternative mehr gibt, ist die Lebenserwartung ohne eine Transplantation auf Tage oder wenige Wochen beschränkt.

ÖSTERREICH: Sie sagten, es war eine 6-Stunden-OP, seit Freitag wird er in einen Wachzustand zurückgeführt. Was passiert dann?

Klepetko: Man kommt als beatmeter Patient auf die Intensivstation. Ab dem Zeitpunkt, wo man die Lage als stabil bezeichnet, beginnt der Patient aufzuwachen. Der nächste Schritt ist, den Patienten zu mobilisieren, aus dem Bett zu bekommen. Das geht dann schrittweise weiter. Auch mit Physiotherapie. Nebenbei müssen die Medikamente irgendwie stabilisiert werden.

ÖSTERREICH: Wie lange dauert es, bis Lauda wieder fit ist?





Klepetko: „Fit wie ein Turnschuh“ – da müssen wir noch warten, wir nehmen an, dass wir hier noch einige Wochen brauchen werden.

Lauda muss sein künftiges Leben komplett umstellen

Medikamente. Im AKH werden im Jahr 120 Lungentransplantationen durchgeführt. Was die Behandlung bei Niki Lauda so einzigartig kompliziert macht, sind die schwierigen Begleitumstände: Auch andere Organe sind bei ihm schwer beeinträchtigt:

Niki Lauda lebt seit Jahren mit zwei fremden Nieren. 1997 spendete Bruder Florian eine, 2005 dann seine spätere Ehefrau Birgit.

Vor drei Monaten bereits musste er sich einer bisher geheim gehaltenen Herzoperation unterziehen und bekam einen Stent eingesetzt.

Auch die Lunge war nach seinem Feuer-Unfall im Jahr 1976 schwer beschädigt. Giftige Gase, die er damals einatmete, verätzten das Organ.

Vor allem die Nieren- und Herzprobleme bedeuten, dass Lauda viele Medika­mente nicht einnehmen darf, die für andere Lungenpatienten selbstverständlich wären. Seine Behandlung ist also eine absolute Gratwanderung.

Die Chancen stehen für Niki Lauda dennoch gut – die Überlebensrate für die ersten fünf Jahre liegt bei 70 Prozent. Die nächsten Tage entscheiden darüber, ob die Lunge von seinem Organismus angenommen wird.

Von seinem bisherigen Leben wird sich der rastlose „Niki Nazionale“ jedenfalls verabschieden müssen. Transplantationspatienten müssen mit bis zu 50 Medikamenten täglich leben, sich permanent untersuchen lassen, ob es zu einer Abstoßung kommt, jede Ansteckung vermeiden.

Seine Familie, Ehefrau Birgit und die erwachsenen Söhne Mathias und Lukas, sind bei ihm.