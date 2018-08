Rassismus-Eklat um ORF-Beitrag

Der ORF steht nach einem Beitrag über die aktuell herrschende Waldbrandgefahr in der Kritik. "Salzburg heute" strahlte am Dienstag eine gestellte Szene aus, in der ein junger, dunkelhäutiger Mann eine angezündete Zigarette in einen Laubhaufen wirft und weggeht.

© Screenshot/orf-TVThek

Dem Fernsehsender prallte deswegen eine Welle der Empörung entgegen. Besonders der Umstand, dass mutmaßliche "Zündler" dunkelhäutig war, stößt vielen erregten Zusehern sauer auf. Ebenfalls bemängelt: Der ORF vergaß einen Hinweis einzublenden, dass es sich um eine gestellte Szene handelte.

Am Mittwoch verlas Moderator Tobias Pötzelsberger eine Erklärung, in der festgehalten wurde, dass es sich beim gezeigten Mann um einen Praktikanten des Landesstudios halte. Dieser sei laut Sender "ein Österreicher". Den Vorwurf der Diskriminierung und der Manipulation weist der ORF von sich, entschuldigt sich aber "sollte trotzdem dieser Eindruck entstanden sein".

Dass bei der Sequenz der übliche Hinweis "Gestellte Szene" fehlte, sei laut ORF auf Nachfrage von "Der Standard" ein "technischer Fehler".

Die Szene ist in der TVthek nicht mehr abrufbar.

© ORF TVthek