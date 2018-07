Ein Streit unter Häftlingen hat am Freitag in der Schuhmacherei der Justizanstalt Garsten (Bezirk Steyr-Land) in Oberösterreich zwei Verletzte gefordert: Ein 34-Jähriger aus Liberia fügte einem 37-jährigen Nigerianer mit einem Messer Schnitt- und Stichwunden am Oberarm zu, dann verletzte er sich selbst damit am Unterarm.

Beide Häftlinge wurden ins Landeskrankenhaus Steyr gebracht. Die Details zu dem Vorfall und die Hintergründe des Streits waren am Freitag noch Gegenstand von Ermittlungen, informierte die oberösterreichische Polizei.