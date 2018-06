Vermisster 23-Jähriger wieder aufgetaucht

In Tirol war ein 23-jähriger Einheimischer abgängig. Der in Innsbruck lebende Mann sei jedenfalls seit Sonntag verschwunden, könnte aber auch schon länger abgängig sein, hieß es am Montagabend seitens der Polizei. Ein Unfall werde vermutet. Es gebe Indizien, dass der 23-Jährige zuletzt in Innsbruck im Bereich Innrain gesehen wurde.

Gemeldet

Der am späten Nachmittag als vermisst gemeldete 23-jährige Tiroler hat sich am Abend bei der Polizei gemeldet. Sie konnte also die Abgängigkeit in einer Aussendung widerrufen.