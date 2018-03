Mega-Einsatz. Am Sonntag brach in Nüziders am Muttersberg in Vorarlberg ein Waldbrand aus. Ein Mountainbiker machte nach seiner Downhill-Fahrt eine Pause und gab sein Fahrrad in die Wald-Wiese. Aufgrund der überhitzten Bremsscheibe dürfte sich ein Grasbüschel entzündet haben. Trotz Löschversuchen durch den Mountainbiker breitete sich das Feuer schnell aus. Nach erfolglosen Löschversuchen alarmierte der Mountainbiker die Feuerwehr. An den Löscharbeiten waren etwa 150 Personen beteiligt.

Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung in schwer zugänglichem Gelände festgestellt werden. Die alarmierten Feuerwehren begannen unter Mithilfe von Hubschraubern der Polizei und der Firma Wucher, den Brand zu löschen. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Muttersbergbahn außer Betrieb. Es bestand zu keiner Zeit eine konkrete Gefährdung für Personen.