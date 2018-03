Anwalt schon zum 3. Mal in Haft

Seit geraumer Zeit wird gegen Georg U. wegen des Verdachts der Erbschleicherei – er soll zumindest zwei Testamente gefälscht haben – ermittelt. Dabei saß er wegen Verdunkelungsgefahr mehrere Wochen in U-Haft.



Als der Jurist entlassen wurde, wartete schon die Polizei auf ihn, um ihn wegen offener Verkehrsstrafen in Höhe von 700 Euro bis zur Begleichung derselbigen einzusperren. Zum Glück bekam das seine Kollegin Astrid Wagner mit, die das Geld vorstreckte und ihn nach wenigen Stunden aus der misslichen Lage und also vom neuerlichen Aufenthalt in der Zelle befreite. Die 700 Euro bekam sie zurück. Danach ging man gemeinsam essen.



Ob die jüngste Causa so locker zu lösen ist, darf bezweifelt werden. Diese Woche wurde U. festgenommen, weil er im Zusammenhang mit dem Erbschleicherprozess einen Bulgaren gedungen haben soll, die zuständige Staatsanwältin Ursula K. sowie einen Belastungszeugen zu liquidieren. Über seinen jetzigen Anwalt Rudi Mayer dementiert U. heftig. Die U-Haft wurde beantragt. Es gilt die Unschuldsvermutung.