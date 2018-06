Festnahmen bei Serben-Ausschreitungen in Wien nach WM-Pleite

Nach der 1:2-Pleite gegen die Schweiz bei der WM in Russland, war die Situation in Wien-Ottakring äußerst angespannt. Wie schon bei der Kroatien-Partie gegen Argentinien war der 16. Wiener Gemeindebezirk im Ausnahmezustand. B8ilder zeigen Hunderte Menschen auf den Straßen und zahlreiche Polizeiwagen im Einsatz.

© Viyana Manset Haber Die Polizei versucht die Fans in der Ottakringer Straße in Schach zu halten.

Laut Zeugen soll es zudem zu mehreren Schlägereien gekommen sein. Dutzende Polizisten waren wegen "unzufriedener Fußballfans", wie die Polizei twitterte, unterwegs, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Sogar ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

#Aktuell kreist unser Hubschrauber über #Ottakring. Nach dem Ergebnis eines WM-Spieles kam es dort vermehrt zu Einsätzen aufgrund „unzufriedener“ Fußballfans. Der Hubschrauber unterstützte unsere KollegInnen am Boden. Der Einsatz sollte jedoch in Kürze beendet sein. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) June 22, 2018

Bereits beim 1:0 für Serbien gingen Fans auf die Straßen. Allerdings noch um friedlich zu feiern. Bereits zu diesem Zeitpunkt kam der ganze Verkehr auf der Ottakringerstraße zum Erliegen. Aus diesem Grund musste die Ottakringer Straße zwischen Frauengasse und Bergsteiggasse gesperrt werden.

Schlechte Verlierer: Doch die serbischen Fans waren an diesem Abend schlechte Verlierer. Nach der Niederlage kippte die Stimmung. Aus der Feierlaune wurde eine aggressive Stimmung. Die Polizei wurde zur Zielscheibe des Fan-Frustes.

Bewarfen Polizisten mit Glasflaschen und Pyros

Im Zuge der polizeilichen Absperrmaßnahmen kam es zu Ausschreitungen der Fangruppierungen gegenüber den einschreitenden Polizisten und Polizistinnen. Drei 19-Jährige und ein 20-Jähriger begannen die Beamten mit Glasflaschen und pyrotechnischen Gegenständen zu bewerfen. Es gelang, alle vier Beschuldigten anzuhalten und festzunehmen. Im Zuge der Amtshandlung ist es auch zu einer schweren Sachbeschädigung an einem Dienstfahrzeug gekommen. Der Außenspiegel wurde abgerissen. Darüber hinaus sind am gesamten Fahrzeug mehrere Kratzer und Dellen entstanden, schreibt die Polizei in ihrer

Aussendung.

Vier Festnahmen

Insgesamt nahm die Polizei vier Personen fest. Drei Serben und ein Kroate wurden verhaftet. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Jubel-Eklat um Xhaka & Shaqiri

Aber nicht nur die Niederlage gegen die Schweiz dürfte die Gemüter hochgekocht haben. Auch im Stadion gingen nämlich die Wogen hoch. Nachdem Serbien mit 1:0 in Führung ging, legte Xhaka mit dem Ausgleich in der 52. Minuten nach. Der Schweizer mit albanisch-kosovarischen Wurzeln sorgte beim Torjubel für reichlich Wirbel. Er jubelte nicht nur für die Eidgenossen, sondern auch für den Kosovo und Albanien. Xhaka verwendete als Jubelgeste den albanischen Adler und provozierte damit die Fans im serbischen Sektor. Auch Siegtorschütze Shaqiri zeigte nach dem Tor zum 2:1 die Jubelgeste.

Albanien ist bei der WM zwar gar nicht dabei, doch die Albaner bezeichnen die Schweizer gerne als ihre Ersatz-"Nati": Mit Xhaka, Behrami, Shaqiri und Blerim Dzemaili stehen gleich vier Spieler mit albanischen Wurzeln im Kader der Eidgenossen.