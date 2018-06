Große Glasscheibe stürzte in Wien in Tiefe

Gefährliche Szenen ereigneten sich am Dienstagabend gegen 17 Uhr in Wien-Liesing: Aus noch unbekannten Gründen stürzte am Liesinger Platz eine Glasscheibe aus dem obersten Stockwerk eines Gebäudes in die Tiefe. Zwischen mehreren geparkten Autos zerbarst die Fensterscheibe beim Aufprall auf Straße und Gehsteig in Tausende Splitter.

© Viyana Manset Haber

Verletzt wurde durch das herabstürzende Fassadenteil zum Glück niemand, auch Autos kamen bei dem Unglück nicht zu Schaden.

© Viyana Manset Haber

Die Wiener Berufsfeuerwehr sicherte den Ort des Vorfalls ab und räumte entfernte die Splitter.