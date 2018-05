Schießerei mitten in Wien: Am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr wurden in der Rienößlgasse im vierten Wiener Gemeindebezirk eine männliche und eine weibliche Leiche auf dem Gehsteig liegend aufgefunden."Derzeit deutet vieles auf Mord und Selbstmord hin", bestätigte die Polizei gegenüber ÖSTERREICH.

oe24.TV-Reporter Manuel Tunzer ist vor Ort: "Nachbarn haben mir erzählt, dass sie mehrere Schüsse gehört haben." Es soll eine Schießerei auf offenere Straße gegeben haben.

Mann schoss auf Frau

Wie Zeugen gegenüber der Polizei angaben, hat der "Mann erst auf die Frau geschossen und anschließend auf sich selbst", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Die Wiener Berufsrettung war mit mehreren Teams in der Rienößlgasse, für die beiden kam aber jede Hilfe zu spät.

Waffe wurde sichergestellt

Die Waffe wurde sichergestellt. Die Identität der beiden Opfer war zunächst unklar, ebenso, in welchem Verhältnis sie zueinanderstanden.