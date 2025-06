"Restaurantbär" Felix wagt das erste Bad seines Lebens

Bär Felix tauchte im Bärenwald Arbesbach zum ersten Mal in seinem Leben in einen Teich ein. Nach Jahrzehnten auf kaltem Beton beginnt für den 34-jährigen Braunbären endlich ein neues Kapitel voller Natur, Freiheit und Fürsorge.

Vor wenigen Tagen konnte "Restaurantbär" Felix endlich seine dreiwöchige Quarantäne beenden und in sein neues, großes Gehege im Bärenwald Arbesbach beziehen. Die Freude beim Team war riesig, als er kurz nach der Entlassung bereits in seinen kleinen Teich stieg und zum ersten Mal in seinem Leben begeistert plantschte. "Wir sind sehr glücklich, dass Felix nun nach Jahren auf blankem Beton erstmals weiches Gras unter seinen Tatzen spüren darf“, sagte Eva Rosenberg, Direktorin von Vier Pfoten. Felix erkundete das Gelände, schnupperte an Bäumen, grub im Boden und fraß die ausgelegten Leckerlis. Danach zog er sich in seine kleine Höhle zurück. Die vielen neuen Eindrücke hatten ihn sichtlich ermüdet.

Felix durfte vor wenigen Tagen seine Quarantäne verlassen. Kurz nach seiner Ankunft im neuen Gehege stieg er in den kleinen Teich und begann zu planschen. © VIER PFOTEN ×

Neues Leben für den Bären-Senior

Anfang Mai wurde Felix von Vier Pfoten aus Slowenien gerettet. Dort lebte er viele Jahre auf Betonboden. Nun bewohnt er ein naturnahes Gehege mit Beschäftigungsmöglichkeiten und Rückzugsorten. "Für seine altersbedingte Arthrose bekommt er Schmerzmittel. Trotz seines Alters zeigt er sich aktiv und aufmerksam. Felix nimmt das sogenannte Enrichment sehr gut an. Leckerlis, die in einer Holzröhre versteckt waren, fischte er geschickt mit seinen Krallen heraus. Er frisst besonders gern Weintrauben und Wassermelone. Auch Gurken und Salat mag er mittlerweile.

Alles wird beschnuppert und neugierig gekostet. © VIER PFOTEN ×

Im Bärenwald Arbesbach leben derzeit vier Braunbären. Neben Felix sind auch Brumca, Erich und Mark dort untergebracht. Auf einer Fläche von 14.000 Quadratmetern finden sie Schutz und artgerechte Haltung. Seit dem 24. Mai können Besucherinnen und Besucher täglich zwischen 10 und 18 Uhr die Bären beobachten.

Auch Führungen werden angeboten. Felix verbringt den Großteil des Tages noch in seiner Höhle. Dort ruht er sich aus und sammelt Kraft. Die Voraussetzungen, dass er hier noch schöne Jahre verbringen kann, sind sehr gut.