Toter Rekrut: Schütze wieder in U-Haft!

Nächster Knalleffekt nach dem Todesschuss in einer Wiener Kaserne am 9. Oktober: Der vor einem Monat aus der U-Haft entlassene Salzburger Ali Ü. wanderte am Montag wieder hinter Gitter. Und er stellte sich freiwillig.

Wie ÖSTERREICH berichtete, wurde der 22-jährige Ali Ü. im Jänner vom Haftrichter entlassen, weil sich für ihn nach einem Lokalaugenschein in der Albrecht-Kaserne in der Leopoldstadt in Wien kein dringender Tatverdacht des Mordes mehr ergab. Dagegen erhob der Staatsanwalt Einspruch beim Oberlandesgericht, womit er auch durchgekommen ist. Am heutigen Montag wurde erneut die U-Haft über den Wachsoldaten, der seinen Kameraden Ismail A. (20) tötete, verhängt.

Um seine Kooperation mit den Behörden zu zeigen, aber auch um weiterhin zu betonen, dass es ein bedauernswerter Schussunfall gewesen sei, stellte sich der 22-jährige Austro-Türke am Montag im Beisein seines Verteidigers Manfred Arbacher-Stöger am Landesgericht in Wien (mit einem Koffer und zwei Anzügen an Kleiderbügeln in der Hand) selbst. Zu Gerüchten, wonach der Todesschütze in seiner bereits absolvierten U-Haft-Zeit gegenüber einem Mithäftling allzu gesprächig gewesen sein könnte und sich selbst dadurch wieder in schweren Mordverdacht brachte, gaben weder Ali Ü. noch sein juristischer Vertreter einen Kommentar ab.