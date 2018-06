Wien: Perverser onaniert vor Kind - Festnahme

Ein 58-jähriger Mann, der im Innenhof eines Gemeindebaus in der Lasallestraße - in unmitterlbarer Nähe eines Kinderhorts - vor einem sechsjährigen Mädchen onaniert haben soll, ist festgenommen worden. Die Polizei fand den Mann kurz nach der Tat in einem nahegelegenen Lokal.

Er zeigte sich nicht geständig und teilte mit, dass er „nicht wisse, worum es gehe und Opfer einer undurchsichtigen Verschwörung sei“. Da mehrere Zeugen den Mann glaubhaft der Täterschaft beschuldigten, wurde er festgenommen und wegen „sittlicher Gefährdung von Personen unter sechzehn Jahren“ angezeigt.

Ein Zusammenhang mit den zuletzt bekannt gewordenen und ähnlich gelagerten Vorfällen in Wien-Donaustadt besteht laut derzeitigem Erkenntnisstand nicht. Hier wird noch intensiv nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet.