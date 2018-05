Aktivisten ketten sich ans Kanzleramt

Während in Wien der prominent besetzte Klimagipfel über die Bühne geht, toben die heimischen Umweltschutzorganisationen. Der Grund: Die türkis-blaue Regierung gibt heute im Ministerrat grünes Licht für eine Ratifizierung des höchst umstrittenen CETA-Paktes. Geht es nach dem Plan von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), soll das Freihandelsabkommen mit Kanada noch vor dem Sommer im Parlament – spätestens am 4. oder 5. Juli – beschlossen werden.

Angekettet

Dies nahmen sich 30 Aktivisten von Greenpeace zum Anlass, um gegen jene Entscheidung zu protestieren. Seit sieben Uhr morgens blockieren sie den Zugang zum Bundeskanzleramt. Sie haben sich sogar an den Haupteingang des Gebäudes gekettet und demonstrieren friedlich, um CETA zu stoppen. „Mit CETA soll ein Abkommen beschlossen werden, das Umwelt- und Konsumentenschutz-Standards unterwandert sowie demokratische Strukturen gefährdet. Dennoch will die schwarz-blaue Regierung CETA durchpeitschen. Heute soll dafür die Grundlage mit einem einstimmigen Ministerratsbeschluss geschaffen werden. Dem stellt sich Greenpeace in den Weg“, sagt Greenpeace-Sprecher Herwig Schuster über die Aktion.

Wildes Tauziehen um Beschluss im Ministerrat