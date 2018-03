Kärnten-Wahl: So reagiert HC Strache

Wenig Feierlaune hat sich am Tag der Landtagswahl nach der ersten Hochrechnung bei der FPÖ breitgemacht. In den engen Klubräumen im Klagenfurter Landtag lichteten sich schnell die Reihen. Funktionäre und Anhänger machten einander Mut für künftige Wahlen und versuchten den überragenden SPÖ-Erfolg zu analysieren: "Kärnten war immer rot."

Parteichef Strache gratulierte dennoch der Kärntner Landespartei. Ein sehr guter Erfolg der Kärntner Freiheitlichen ist zu verzeichnen und ein klares Zeichen, dieses Land mitzuregieren. Deutlich ist zu erkennen, dass die Grünen mit ihrer Zwangs- und Verbotspolitik in Österreich abgewählt wurden und werden“, so der FPÖ-Chef in einer Aussendung.

„Diese Wahl ist ein klares Zeichen, dass sich Österreichs Bevölkerung keine Experimente mehr wünscht, sondern eine stabile und ehrliche Regierung auch in den Ländern. An dieser Stelle ist auch Peter Kaiser zu diesem schönen Ergebnis zu gratulieren und zu beglückwünschen. Die FPÖ-Kärnten freut sich auf Gespräche auf Augenhöhe zum Wohle Kärntens und seiner Bürger“, so Strache, der damit eine rot-blaue Regierung nicht ausschloss.