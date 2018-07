Mondlandung: NASA zeigt neue Fotos

Am 21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Die Fotos der Apollo-11-Mission gingen um die Welt und sind nach wie vor präsent. Die Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins schossen während ihres Weltraumaufenthalts aber viel mehr Fotos, zahlreiche davon wurden nun erstmals veröffentlicht.

Das "Project Apollo Archive" macht die gescannten Bilder im Netz zugänglich und zeigt damit ein neues Bild der Mondlandung. Die Fotos sind dabei oftmals unscharf und verwackelt, aber in jeden Fall interessant. Das Interesse ist dabei enorm: Die Aufnahmen wurden bereits über eine Milliarde Mal aufgerufen.

Natürlich melden sich aber auch dieses Mal Anhänger von Verschwörungstheorien zu Wort. Dabei stehen vor allem vier Fragen im Mittelpunkt: