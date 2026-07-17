13-Jährige nach Unfall im Spital verstorben

Ein Crash auf der Brennerautobahn (A22) hat ein zweites Todesopfer gefordert.

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Ein Unfall auf der Brennerautobahn (A22) in Fahrtrichtung Bozen bei Franzensfeste in Südtirol Dienstagfrüh, bei dem ein Pkw rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen in einer Haltebucht stehenden Lkw gekracht war, hat ein zweites Todesopfer gefordert. Nachdem bereits die Beifahrerin ums Leben gekommen war – oe24 berichtete –, erlag Donnerstagabend im Bozner Krankenhaus ein ebenfalls im Auto befindliches 13-jähriges Mädchen ihren schweren Verletzungen, berichteten Südtiroler Medien.

Laut den Berichten soll es sich um eine Nichte der 39-jährigen Frau handeln. Mit im Wagen der dänischen Urlauberfamilie hätten sich, neben dem 53-jährigen Vater als Lenker, auch deren zwei Kinder befunden. Die drei wurden mittelschwer verletzt, hieß es.

Der Lkw war in einer Nothaltebucht gestanden. Für die Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an Ort und Stelle, die 13-Jährige wurde hingegen in kritischem Zustand in das Krankenhaus eingeliefert. Die Dänen hatten auf dem Weg Richtung Süden befunden. Der genaue Unfallhergang war weiter Gegenstand von Ermittlungen.