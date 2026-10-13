16-Seiten-Brief an Syrer mit Aufforderung zur Abreise

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verschickt derzeit einen 16-seitigen Bescheid an Tausende syrische Schutzberechtigte. Darin teilt die Behörde mit, dass die zuvor zuerkannte Flüchtlingseigenschaft entzogen wird. Auch subsidiärer Schutz und Abschiebungsverbote seien nicht mehr gegeben.

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Als entscheidenden Grund für diese Aufforderung nennt das BAMF den Sturz des Assad-Regimes Ende 2024 und das Ende des Bürgerkriegs - jetzt, zwei Jahre später. In dem Schreiben bewertet die Behörde laut n-tv ausführlich die aktuelle Sicherheitslage, die Zahl der Rückkehrer und das allgemeine Lebensrisiko in Syrien. Trotz Lebensmittelknappheit, hoher Kosten und fehlendem Wohnraum hält sie eine Rückkehr grundsätzlich für zumutbar. Der Bescheid markiert damit den Versuch, den Schutzstatus nach dem politischen Umbruch in Syrien systematisch zu überprüfen – besonders bei den 670.000 Menschen mit subsidiärem Schutz.

Kurswechsel der Bundesregeierung?

Tausende Empfänger des Schreibens haben bereits Klage gegen die Bescheide eingelegt. Solange die Verfahren laufen, bleibt der Aufenthalt in der Regel bestehen; eine sofortige Abschiebung ist nicht vorgesehen.



Im ersten Halbjahr 2026 endeten bereits 23 Prozent der geprüften Fälle mit einem Widerruf – deutlich mehr als in den Vorjahren.



Rechtsexperten rechnen mit zahlreichen Gerichtsverfahren, da jeder Fall einzeln geprüft werden muss und Betroffene auf Lageberichte des Auswärtigen Amts verweisen können.



Der 16-seitige Brief ist damit mehr als eine reine Verwaltungsmitteilung: Er signalisiert einen vorsichtigen Kurswechsel der Bundesregierung, die mit dem Ende des Bürgerkriegs zumindest keine pauschalen Schutzgründe mehr sieht.